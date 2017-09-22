Старший тренер "Белогорья": "Игроки борются за каждый матч, именно об этом я их и просил"

Старший тренер "Белогорья" Георге Крецу после победы над санкт-петербургским "Зенитом" (3-1) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что его пока огорчает большое количество ошибок на подаче. Он также поблагодарил всех коллег, которые помогли ему влиться в команду.

Напомним, Крецу 20 сентября вошел в тренерский штаб команды из Белгорода.

– Прежде всего, я хотел бы поздравить команду, тренерский штаб с этой победой. Хотел бы поблагодарить своих коллег за то, что старались помочь мне влиться в эту прекрасную семью, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Крецу. – Для меня большая честь работать с этими парнями в этом зале.

Мы понимали еще до игры, что еще предстоит немало работы – Гранкин поздно присоединился к команде, и нам за короткое время нужно найти нужный темп игры. Но команда борется за каждый мяч, и это именно то, о чем я их просил. Особенно использовать связку блок – защита. Огорчает пока большое количество ошибок на подаче. Я думаю, здесь дело в психологии, потому что на тренировках у ребят все получается.

В 4-м туре "Белогорье" 27 сентября в гостях встретится с казанским "Зенитом".