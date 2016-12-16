Станислав Шевченко: "Тренеров мужской и женской сборной России выберем в январе"

Станислав Шевченко, переизбранный на пост президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), подчеркнул, что в ближайшее время будут назначены главные тренеры в мужскую и женскую сборные России. Национальные команды не смогли завоевать медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Со специалистами, возглавлявшими сборные, Владимиром Алекно и Юрием Маричевым не были продлены контракты.

- Я был переизбран единогласно, - начал Шевченко. - В ближайшее время назначим тренеров в мужскую и женскую сборные команды, будем плотно работать. Оцениваю выступления женской сборной за последний период времени неудовлетворительно. В пляжном волейболе - удовлетворительно. Что касается мужской сборной - есть разные мнения и оценки. Тренеров выберем в январе. Пока кандидатов назвать не могу. (Сергей ФИШ)