18:19 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Станислав Шевченко: ""Енисей" достойно представит Россию в Лиге чемпионов"

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко уверен, что "Енисей", завоевавший бронзовые медали чемпионата России, достойно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, Россию в Лиге чемпионов представляют три лучшие команды национального чемпионата.

- В серии за бронзовые медали чемпионата России была достойная игра, - цитирует "Р-Спорт" Шевченко. - И "Уралочка" была в форме, и "Енисей". Хотелось бы поздравить "Енисей" еще и потому, что они практически с нуля создали команду. Большое внимание команде уделяет руководство. Я считаю, что это серьезное достижение для "Енисея". Уверен, что все отечественные команды достойно представят Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170425/1119602700.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rascalrascalov

доставило.... достойно сие типа третье место в группе....

19:13

Grey Owl

как показал этот сезон.

18:47

Grey Owl

наоборот хорошо. В ЛЧ нашим любым командам ничего не светит, пусть более сильные играют в кубке ЕКВ и выигрывают его.

18:46

Джон....Сильвер

очень сомневаюсь

18:31