Станислав Шевченко: ""Енисей" достойно представит Россию в Лиге чемпионов"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко уверен, что "Енисей", завоевавший бронзовые медали чемпионата России, достойно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, Россию в Лиге чемпионов представляют три лучшие команды национального чемпионата.
- В серии за бронзовые медали чемпионата России была достойная игра, - цитирует "Р-Спорт" Шевченко. - И "Уралочка" была в форме, и "Енисей". Хотелось бы поздравить "Енисей" еще и потому, что они практически с нуля создали команду. Большое внимание команде уделяет руководство. Я считаю, что это серьезное достижение для "Енисея". Уверен, что все отечественные команды достойно представят Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
rascalrascalov
доставило.... достойно сие типа третье место в группе....
19:13
Grey Owl
как показал этот сезон.
18:47
Grey Owl
наоборот хорошо. В ЛЧ нашим любым командам ничего не светит, пусть более сильные играют в кубке ЕКВ и выигрывают его.
18:46
Джон....Сильвер
очень сомневаюсь
18:31