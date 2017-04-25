Станислав Шевченко: ""Енисей" достойно представит Россию в Лиге чемпионов"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко уверен, что "Енисей", завоевавший бронзовые медали чемпионата России, достойно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, Россию в Лиге чемпионов представляют три лучшие команды национального чемпионата.

- В серии за бронзовые медали чемпионата России была достойная игра, - цитирует "Р-Спорт" Шевченко. - И "Уралочка" была в форме, и "Енисей". Хотелось бы поздравить "Енисей" еще и потому, что они практически с нуля создали команду. Большое внимание команде уделяет руководство. Я считаю, что это серьезное достижение для "Енисея". Уверен, что все отечественные команды достойно представят Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.