Спиридонов приступил к работе в общей группе

Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов приступил к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил полуфинальный этап Кубка России в Казани и один матч суперлиги. 21 октября "Енисей" сыграет с "Динамо-ЛО" в рамках чемпионата России.

– Я приступил к работе в общей группе, только что провел тренировку. Надеюсь, что в следующем туре смогу помочь команде, – приводит слова Спиридонова "Р-Спорт".

29-летний волейболист является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).