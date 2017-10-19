10:12 | Волейбол — Россия

Спиридонов приступил к работе в общей группе


Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов приступил к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил полуфинальный этап Кубка России в Казани и один матч суперлиги. 21 октября "Енисей" сыграет с "Динамо-ЛО" в рамках чемпионата России.

– Я приступил к работе в общей группе, только что провел тренировку. Надеюсь, что в следующем туре смогу помочь команде, – приводит слова Спиридонова "Р-Спорт".

29-летний волейболист является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

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https://rsport.ria.ru/

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