СМИ: Терзич возглавил московское "Динамо"

Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич возглавил московское "Динамо", сообщает SB-community. Специалист будет совмещать посты в национальной команде и клубе. Ранее Терзич работал в России. С 2012 по 2015 годы он тренировал "Омичку", с которой завоевал две бронзы чемпионата.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Динамо" Юрий Маричев сохранит свой пост. В этом году команда не смогла пробиться в "Финал четырех" Лиги чемпионов, а также заняла пятое место на клубном чемпионате мира. В суперлиге бело-голубые завоевали золотые медали.