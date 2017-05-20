СМИ: Терзич возглавил московское "Динамо". ВОЛЕЙБОЛ - Россия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
06:15 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

СМИ: Терзич возглавил московское "Динамо"

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Главный тренер женской сборной Сербии Зоран Терзич возглавил московское "Динамо", сообщает SB-community. Специалист будет совмещать посты в национальной команде и клубе. Ранее Терзич работал в России. С 2012 по 2015 годы он тренировал "Омичку", с которой завоевал две бронзы чемпионата. 

Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Динамо" Юрий Маричев сохранит свой пост. В этом году команда не смогла пробиться в "Финал четырех" Лиги чемпионов, а также заняла пятое место на клубном чемпионате мира. В суперлиге бело-голубые завоевали золотые медали.

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