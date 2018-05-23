Слободан Ковач претендует на пост главного тренера "Белогорья"

"Белогорье" рассматривает кандидатуру серба Слободана Ковача на пост главного тренера команды. По словам президента белгородского клуба Геннадия Шипулина, пока ведуться переговоры.

В конце сезона командой во время матчей руководил старший тренер Александр Косарев. Ковач в данный момент возглавляет сборную Словении.

– Переговоры со Слободаном Ковачем ведутся. Но пока вопрос не решен, официальных документов нет. Мы хотели бы его на пост главного тренера. Я же останусь президентом "Белогорья", – цитирует "РИА Новосоти" Шипулина.