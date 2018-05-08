18:32 | Волейбол — Россия

Сивожелез продолжит выступать за санкт-петербургский "Зенит"


31-летний доигровщик Евгений Сивожелез продолжит выступать за санкт-петербургский "Зенит". Игрок перешел в команду летом 2017 года. 

- Я, когда изначально подписывал контракт, сразу сказал, что этот проект мне очень интересен. Не сомневался, что петербургский "Зенит" ждет отличное будущее, - приводит клубная пресс-служба слова Сивожелеза. -  И ожидания полностью оправдались. Мы завоевали серебряные медали чемпионата России, и эта награда в дебютный сезон дороже иного золота.

Особенно приятно, что питерские болельщики сразу приняли команду и оказывали ей фантастическую поддержку. Впереди у нас новый вызов – Лига чемпионов. Сделаем все для того, чтобы команда достойно дебютировала в этом турнире.
 

Дополнительная информация

https://vczenit-spb.ru/evgenij-sivozhelez-prodolzhit-kareru-v-zenite/

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