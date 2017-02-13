Швейцарский "Волеро" готов рассмотреть предложение об участии в чемпионате России

Швейцарский "Волеро" готов обсудить вопрос участия в женском чемпионате России, если к нему обратятся с официальным предложением. Ранее куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев сообщил о предварительных переговорах с "Волеро" и азербайджанскими клубами "Рабита" и "Азеррейл" по поводу их участия в чемпионате России в следующем сезоне.

- Когда будет официальное предложение, как ВФВ видит организацию турнира, тогда и можно что-то конкретное сказать, - цитирует "Р-Спорт" Якоби. - Мы не можем бросить чемпионат Швейцарии и выступать только в российском турнире. Нужно будет как-то координировать участие в двух чемпионатах. Насколько это возможно, какая формула, организация перелетов, юридические аспекты – это важные вопросы. Если будет официальное предложение от ВФВ, мы, безусловно, рассмотрим его. Нам это интересно.

Такой разговор был, но он предварительный, неофициальный. Вопрос надо рассматривать, когда у ВФВ возникнет более-менее четкий проект турнира, когда будет официальное предложение. Я осторожно оптимистичен в этом вопросе. Я не должен давать советы федерации, как организовать такой открытый чемпионат. Инициатива должна исходить от ВФВ. Мы готовы рассмотреть.

Если это можно организовать с точки зрения логистики, то участие "Волеро" в чемпионате России было бы взаимовыгодным. Это усилило бы и российскую суперлигу, и дало бы нам игровую нагрузку на хорошем уровне. К сожалению, у "Волеро" очень мало матчей в сезоне, в которых мы можем играть на высоком уровне концентрации.