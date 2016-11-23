10:48 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Шевченко является единственным кандидатом на пост главы ВФВ

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Выборы президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) пройдут на безальтернативной основе. Действующий глава организации Станислав Шевченко является единственным претендентом на этот пост. Согласно уставу ВФВ прием заявок на этот пост должен завершиться за 25 дней до отчетно-выборной конференции, которая запланирована на 16 декабря. Шевченко является президентом ВФВ с апреля 2010 года.

- Прием заявок завершен, я являюсь единственным кандидатом на пост президента федерации, - цитирует ТАСС Шевченко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3805842

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