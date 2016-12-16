Шевченко переизбран на пост главы Всероссийской федерации волейбола

Станислав Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), информирует ТАСС. Голосование прошло на отчетно-выборной конференции организации в Москве. Шевченко являлся единственным кандидатом на пост главы организации.

Он возглавляет федерацию с 2010 года, а также входит в административный совет Международной федерации волейбола и является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола.

Генсеком организации избран Александр Яременко, вице-президентами стали Николай Карполь, Геннадий Шипулин и Андрей Горбенко.

Шипулин в течение длительного времени возглавляет волейбольный клуб "Белогорье", также он является председателем тренерского совета ВФВ.

Карполь в настоящее время является главным тренером клуба "Уралочка".

Мужская и женская сборные России не смогли завоевать медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. С главными тренерами команд Владимиром Алекно и Юрием Маричевым не были продлены контракты.