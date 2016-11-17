Сергей Голотов: "Первое место "Енисея"? Мы не витаем в облаках"

Главный тренер "Енисея" Сергей Голотов в интервью "СЭ" отметил, что переход в красноярский клуб полностью оправдывает все ожидания. По словам наставника, ничего удивительного в первом месте команды он не видит.

– Вариант с "Енисеем" был единственным?

– Были предложения как и в России, так и за границей. Но в Красноярске у меня, во-первых, друг. А во-вторых, все говорили о том, что в этом клубе точно будет стабильность. Это важно. Приехать куда-то, где в середине сезона закончится финансирование, – не очень хочется.

– Реальность пока совпадает с ожиданиями?

– Все, о чем мы договаривались – выполняется. У нас полное взаимопонимание с руководством.

– Для вас текущее положение дел в турнирной таблице – сюрприз?

– Ничего удивительного не вижу. Давайте начнем с того, что сейчас самое начало чемпионата. Слышали ведь, что цыплят по осени считают. И поговорок на эту тему великое множество. Это же не случайно! Вот и мы не витаем в облаках. Тем более, концовка первого круга станет для нас настоящей проверкой на прочность: домашняя игра с московским "Динамо" и выезды в Екатеринбург и Краснодар. Вот если после этих встреч мы останемся на том же месте – это другое дело. Пока же о какой-то эйфории даже думать не стоит.