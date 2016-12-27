Сергей Голотов: "Енисей" физически готов к "Финалу четырех" Кубка России на 99,9 процента"

Главный тренер "Енисея" Сергей Голотов в преддверии матча 1/2 финала Кубка России против московского "Динамо" заявил, что его команда хорошо готова к "Финалу четырех".

– У "Енисея" в составе есть игроки, для которых этот Кубок уже не первый и, надеюсь, не последний, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. – Но также есть игроки, которым раз в жизни выпадает такая честь – сыграть в "Финале четырех" Кубка России. Думаю, что мы будем стараться. Да, травмы были. Но сейчас мы на 99.9 процента готовы физически. А готовы ли мы тактически – это покажет игра.