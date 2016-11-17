Сергей Голотов: "До сборной Китая нам еще очень далеко"

Главный тренер "Енисея" Сергей Голотов в интервью "СЭ" отметил, что переход в красноярский клуб полностью оправдывает все ожидания. Однако, по его словам, до игра команды еще далека от идеала.

– Я проштудировал ваши экспресс-комментарии после матчей. Вы практически никогда не бываете довольным.

– Это действительно так. Я бы хотел, чтобы наша команда показывала то, что демонстрирует на тренировках. Для меня важно, чтобы девушки играли в современный волейбол. В том понимании, в котором я это себе представляю.

– А как вы себе его представляете?

– Должна быть, так скажем, маленькая копия мужского волейбола. Игра должна быть скоростной, силовой. Но всех секретов я раскрывать не собираюсь (смеется).

– Какая из команд наиболее близка к идеалу в вашем видении идеального волейбола?

– Мне очень нравится сборная Китая. Очень достойная команда у Сербии, но все-таки не настолько классная, как у азиаток. Вот до этих высот нам еще очень далеко.