Сергей Чернышов: "Никакого давления со стороны руководства казанского "Динамо" нет"

Директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов отметил, что руководство женского волейбольного клуба не давит на игроков в связи с отсутствием трофеев в 2016 году. 27 и 28 декабря в Казани пройдет "Финал четырех" Кубка России с участием "Динамо".

– Никакого давления со стороны руководства "Динамо" нет. И это не пустые слова. Команда обновилась в этом году, – цитирует "Р-Спорт" Чернышова. – Девочки высокие мастера и лишней накачки нет. Она только навредит. Команда чувствует заботу руководства. Все идет по плану.

Мы надеемся на то, что "Финал четырех" вызовет интерес у спортивных болельщиков в Казани. На матчах будет присутствовать Екатерина Гамова, представители Всероссийской федерации волейбола. Ждем болельщиков на арене.