18:24 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Сергей Чернышов: "Никакого давления со стороны руководства казанского "Динамо" нет"

0
0
0

Директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов отметил, что руководство женского волейбольного клуба не давит на игроков в связи с отсутствием трофеев в 2016 году. 27 и 28 декабря в Казани пройдет "Финал четырех" Кубка России с участием "Динамо".

– Никакого давления со стороны руководства "Динамо" нет. И это не пустые слова. Команда обновилась в этом году, – цитирует "Р-Спорт" Чернышова. – Девочки высокие мастера и лишней накачки нет. Она только навредит. Команда чувствует заботу руководства. Все идет по плану.

Мы надеемся на то, что "Финал четырех" вызовет интерес у спортивных болельщиков в Казани. На матчах будет присутствовать Екатерина Гамова, представители Всероссийской федерации волейбола. Ждем болельщиков на арене.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161226/1114287022.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ