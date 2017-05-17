Сборная России начала подготовку к квалификации ЧМ и Мировой лиге

Мужская сборная России под руководством нового главного тренера Сергея Шляпникова начала подготовку к квалификации чемпионата мира-2018 и к Мировой лиге. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на сбор в Новогорске вызваны 25 игроков, из которых семеро не входят в заявку на Мировую лигу.

Состав сборной России выглядит следующим образом: Сергей Антипкин, Дмитрий Ильиных, Дмитрий Щербинин, Юрий Бережко, Артем Ермаков, Денис Бирюков, Сергей Гранкин, Константин Бакун (Все - "Динамо", Москва), Дмитрий Ковалев, Егор Феоктистов (Оба - "Урал"), Павел Панков ("Кузбасс"), Максим Жигалов, Роман Мартынюк (Оба - "Белогорье"), Александр Кимеров, Илья Власов, Вадим Лихошерстов, Дмитрий Волков, Егор Клюка (Все - "Факел"), Артем Вольвич, Валентин Кротков, Максим Михайлов (Все - "Зенит", Казань), Александр Чефранов ("Газпром-Югра", Сургут), Ильяс Куркаев ("Локомотив", Новосибирск), Антон Ботин, Артем Зеленков (Оба - "Динамо", Ленинградская область).

В Мировой лиге не сыграют Гранкин, Бакун, Михайлов, Вольвич, Бережко, Ботин, Ермаков.