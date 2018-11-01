С "Локомотивом" тренируется кубинец. Год назад он вышел из тюрьмы

Генеральный директор новосибирского "Локомотива" Роман Станиславов сообщил, что в структуре клуба тренируется кубинский доигровщик Роландо Сепеда. В прошлом году волейболист вышел из тюрьмы, где находился по обвинению в изнасиловании.

– Роландо Сепеда действительно находится в Новосибирске и набирает форму в структуре клуба, – цитирует Станиславова "Спорт Бизнес Online". - У него был большой перерыв в карьере. Даже если бы у нас не было легионеров, ему было бы тяжело выступать в этом сезоне в любой команде Суперлиги. Он пока к этому не готов. Сепеда – это долгосрочная перспектива. Надо, чтобы он набрал форму, и мы смогли понять, на что он способен.