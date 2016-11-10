05:12 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Руслан Жбанков: "Газпрому-Югре" на хватило опыта в игре с "Зенитом"

0
0
0

Старший тренер "Газпрома-Югры" Руслан Жбанков после матча чемпионата России с казанским "Зенитом" (2-3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, его команде не хватило опыта.

– У "Зенита" полетела подача в четвертом сете, а мы с ней не справились, – приводит "Р-Спорт" слова Жбанкова. – Очень хорошая плотная подача. Для победы нам не хватило в первую очередь опыта. У нас много молодых ребят, которые еще не получили нужный набор ошибок в своей карьере. Где-то этого не хватило. А так все молодцы – глаза горели, бились, сражались. Но не получилось. Это спорт, в конце концов.

Стабильности нам пока не хватает, но сегодня было намного лучше, чем в прошлых матчах. На "Зенит" не нужно дополнительно настраивать ребят. Они выходят и как маленькие бультерьеры начинают грызть. Им хочется показать себя, выиграть у сильной команды.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161110/1112051383.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ