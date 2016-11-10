Руслан Жбанков: "Газпрому-Югре" на хватило опыта в игре с "Зенитом"

Старший тренер "Газпрома-Югры" Руслан Жбанков после матча чемпионата России с казанским "Зенитом" (2-3) выразил сожаление по поводу поражения. По словам специалиста, его команде не хватило опыта.

– У "Зенита" полетела подача в четвертом сете, а мы с ней не справились, – приводит "Р-Спорт" слова Жбанкова. – Очень хорошая плотная подача. Для победы нам не хватило в первую очередь опыта. У нас много молодых ребят, которые еще не получили нужный набор ошибок в своей карьере. Где-то этого не хватило. А так все молодцы – глаза горели, бились, сражались. Но не получилось. Это спорт, в конце концов.

Стабильности нам пока не хватает, но сегодня было намного лучше, чем в прошлых матчах. На "Зенит" не нужно дополнительно настраивать ребят. Они выходят и как маленькие бультерьеры начинают грызть. Им хочется показать себя, выиграть у сильной команды.