Российский волейболист Павел Мороз подозревается в употреблении допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) о подозрении в нарушении антидопинговых правил волейболиста "Динамо-ЛО" из Ленинградской области Павла Мороза. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

- Мы получили уведомление от РУСАДА о том, что могут быть запрещенные препараты в пробе спортсмена, - цитирует ТАСС Яременко. - Проба была взята после матча первого тура чемпионата России. Пока уточнений никаких нет, до выяснения обстоятельств волейболист отстранен от игр и тренировок. Есть процедурные сроки, спортсмен уже подал запрос на получение более подробных данных по обстоятельству своего отстранения, по-моему, срок принятия решения до пяти дней.

В матче первого тура чемпионата России "Динамо-ЛО" 13 октября проиграло в гостях столичному "Динамо" со счетом 2-3. В той встрече Мороз набрал 26 очков. Мороз выступал за сборную России с 2012 по 2015 год и провел 22 матча.