"Роснефть" не отказывается финансировать краснодарское "Динамо"

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко отметил, что компания "Роснефть" не отказывалась от спонсорской поддержки "Динамо" (Краснодар). В ближайшее время спонсор сообщил о перечислении средств, часть которых пойдет на погашение долгов по зарплате в клубе.

– Сегодня у меня был разговор с "Роснефтью". Они завтра до конца дня планируют сказать, когда перечислят клубу финансовые средства, – цитирует "Р-Спорт" Алексеенко, который встретился с командой. – Я взаимодействую с "Роснефтью" по этому вопросу. Ожидается, что завтра будет принято решение о финансировании (клуба). Мы надеемся на это. Соглашение (клуба с "Роснефтью") действует. Оно было, его никто не отменял. "Роснефть" не отказывалась финансировать (клуб). Соглашение было ранее подписано на 2017 год. Никто не отказывался от своих обязательств.

Еще один спонсор "Черномортранснефть" пообещал внести свой транш в первой декаде февраля. Ориентировочно к 10 февраля ожидается транш от них в размере 70 миллионов (рублей).