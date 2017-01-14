22:12 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Роман Яковлев: "Возможно, увидим Волкова в следующем матче"

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Тренер московского "Динамо" Роман Яковлев после поражения от "Белогорья" в чемпионате России (1:3) отметил, что команде не удавался прием в  концовках партий. Также он пояснил, что новичок команды, олимпийский чемпион Лондона Александр Волков, не вышел на игру, поскольку давно не тренировался. 31-летний блокирующий присоединился к команде в начале января.

 
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– Сегодня не смогли справиться с приемом в концовках, хотя на протяжении партии выдерживали, - сказал Яковлев. - Но в концовках что-то случалось, было большое количество неудачных приемов и эйсов у соперника. Из-за этого, наверное, Белгороду и удалось победить.

– Были не готовы к таким подачам Жигалова?

– Не то что не готовы, но когда человек выходит и засаживает со всей силы, а при этом мяч еще и не крутится... Не то что обработать, его в принципе подбить практически нереально. Что и произошло. Две подачи, которые практически решили исход первой партии, здесь он вышел еще в четвертой подал... Очень хорошая подача полетела на удивление – в чужом зале обычно люди так не подают. Ему это удалось – честь и хвала. Нам, к сожалению, в этих эпизодах не повезло.

– Ждали появления Александра Волкова. Почему он не вышел?

– Увидите, не переживайте. У него была небольшая пауза, в последний раз он сыграл 25 декабря, после этого было порядка десяти дней без тренировок. Нужен небольшой промежуток, чтобы заново набрать форму. Он тренируется в полную силу с командой, просто пока эта игра. Может, в следующей его увидим. (Елена СОБОЛЬ)

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Материалы REN-TV

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