Роман Яковлев: "Не стал бы делать глобальных выводов из выступления московского "Динамо" в Кубке России"

Тренер московского "Динамо" Роман Яковлев считает, что не стоит делать глобальных выводов из выступления команды в Кубке России. Динамовцы неудачно выступили в "Финале шести", проиграв в матче за третье место "Белогорью" (1:3).

– За последние две недели мы обыграли и (новосибирский) "Локомотив", и "Белогорье" в чемпионате России, – цитирует "Р-Спорт" Яковлева. – Да, первый матч в "Финале шести" у нас не сложился – проиграли в напряженной борьбе "Белогорью" со счетом 2-3. Была сложная игра с казанским "Зенитом" (0-3), проиграли лидеру чемпионата. Да, такое бывает. Я бы не стал делать глобальных далеко идущих выводов по этому результату.

Да, неудачно прошел турнир, но на этом жизнь не заканчивается. Рано или поздно любая серия прерывается.