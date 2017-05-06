21:02 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Рафаэль Хабибуллин: "Решение Родичева перейти в "Локомотив" – травма головы"

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Главный тренер команды "Газпром-Югра" Рафаэль Хабибуллин недоволен решением Алексея Родичева перебраться в новосибирский "Локомотив". 29-летний доигровщик выступал за клуб из Сургута с 2009 года.

- Я про Родичева ничего не хочу говорить, потому что это моя внутренняя тема, внутренняя составляющая, - цитирует "Р-Спорт" Хабибуллина. - Он – мой волейбольный ребенок, в следующем сезоне он будет играть в Новосибирске, и решение он это принял по ходу чемпионата, в середине сезона. А мы определили это – как травма головы. Парень заблудился, но бог ему судья, разберемся.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170506/1120083306.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wasp00000

Чё за бред,этому Рафаелю самому надо голову проверить!!

21:21