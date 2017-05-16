Пять игроков покинули "Зенит"

У пяти волейболистов завершились контракты с "Зенитом", информирует официальный сайт клуба. Казанский клуб покидают связующий Игорь Кобзарь, диагональный Денис Земченок, блокирующий Андрей Ащев, а также доигровщики Евгений Сивожелез и Владимир Мельник.



Сивожелез выступал в "Зените" с 2011 года. За шесть сезонов он сыграл за команду 249 матчей, четыре раза выиграв с ней Лигу чемпионов, пять раз – чемпионат России и три раза – Кубок страны.



Кобзарь отыграл в "Зените" четыре сезона. На его счету 185 матчей и 13 трофеев.



Ащев провел в Казани три сезона, регулярно поднимая завоеванные кубки над головой в качестве капитана команды. За "Зенит" Ащев сыграл 126 матчей.



Земченок и Мельник были частью команды в сезоне-2016/17. Земченок сыграл 39 матчей, Мельник – 29.

