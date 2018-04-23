Путин присвоил Карполю звание "Герой труда"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главному тренеру "Уралочки-НТМК" Николаю Карполю звания "Герой труда". Заслуженный тренер СССР и России работает с клубом из Екатеринбурга (ранее - Свердловска) с 1969 года. В минувшем сезоне 79-летний сециалист привел команду к бронзе чемпионата России.

Всего Карполь выигрывал с "Уралочкой" 25 титулов чемпиона СССР и России и 8 Кубков Европейских чемпионов. До 2004 года он возглавлял сборные СССР и России, завоевав два золота и три серебра Олимпийских игр.