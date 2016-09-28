17:26 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Проведение Матча звезд суперлиги не планируется

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Генеральный секретарь Всероссийский федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что в сезоне-2016/17 не планируется проведение Матча звезд суперлиги.

– ВФВ не планирует проводить Матч звезд в этом сезоне. Причина в загруженности календаря, – приводит слова Яременко "Р-Спорт". – FIVB (Международная федерация волейбола) все время назначает новые сроки соревнований, и мы даже не стали планировать Матч звезд. Возможно, мы вернемся к проведению таких матчей в будущем, но все будет зависеть еще от того, какие будут результаты и какие звезды.

Матч звезд суперлиги проводился с 2007 по 2014 год.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20160928/1102058965.html

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