13:41 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Прощальный матч Гамовой состоится в Казани 1 октября

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Прощальный матч двукратной чемпионки мира, двукратного серебряного призера Олимпийских игр волейболистки Екатерины Гамовой пройдет в Казани 1 октября. Об этом сообщил директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов. Гамова, которой в октябре исполнится 36 лет, пять раз становилась чемпионкой России в составе казанской команды и один раз выиграла Лигу чемпионов. Спортсменка весной объявила о завершении карьеры.

- Прощальный матч Екатерины Гамовой пройдет 1 октября в Казани. Формат встречи сейчас утверждается, – цитирует "Р-Спорт" Чернышова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20160913/1077639748.html

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