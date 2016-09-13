Прощальный матч Гамовой состоится в Казани 1 октября

Прощальный матч двукратной чемпионки мира, двукратного серебряного призера Олимпийских игр волейболистки Екатерины Гамовой пройдет в Казани 1 октября. Об этом сообщил директор казанского "Динамо" Сергей Чернышов. Гамова, которой в октябре исполнится 36 лет, пять раз становилась чемпионкой России в составе казанской команды и один раз выиграла Лигу чемпионов. Спортсменка весной объявила о завершении карьеры.

- Прощальный матч Екатерины Гамовой пройдет 1 октября в Казани. Формат встречи сейчас утверждается, – цитирует "Р-Спорт" Чернышова.