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Президент ВФВ Шевченко выразил соболезнования по поводу смерти Россошика

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко выразил соболезнования в связи со смертью члена исполкома ВФВ Льва Россошика

Ранее стало известно, что в субботу утром Россошик умер. Он болел раком. Россошик был первым вице-президентом Федерации спортивных журналистов России и одним из основателей "СЭ".

- Это большая потеря, Лев Россошик - классик спортивной журналистики, он подробно вникал во все нюансы. Он также был членом наблюдательного совета ВФВ. Наши соболезнования родным и близким. Мы готовы помочь чем можем, - цитирует ТАСС Шевченко.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5728129

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