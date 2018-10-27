Президент ВФВ Шевченко выразил соболезнования по поводу смерти Россошика

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко выразил соболезнования в связи со смертью члена исполкома ВФВ Льва Россошика.

Ранее стало известно, что в субботу утром Россошик умер. Он болел раком. Россошик был первым вице-президентом Федерации спортивных журналистов России и одним из основателей "СЭ".

- Это большая потеря, Лев Россошик - классик спортивной журналистики, он подробно вникал во все нюансы. Он также был членом наблюдательного совета ВФВ. Наши соболезнования родным и близким. Мы готовы помочь чем можем, - цитирует ТАСС Шевченко.