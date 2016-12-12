20:18 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Пламен Константинов: "Знали, что у "Факела" есть проблемы с составом"

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Главный тренер "Локомотива" Пламен Константинов после победы над "Факелом" (3:0) в стартовом матче "Финала шести" Кубка России отметил легкое начало встречи. По словам наставника, игра была очень важна с точки зрения турнирных перспектив.

– Мы знали, что у "Факела" есть проблемы с составом. Поэтому получалось, что мы вроде как обязаны были выигрывать, – цитирует тренера официальный сайт "Локомотива". – А когда ты обязан что-то сделать, это не всегда легко получается, особенно когда в начале все так просто складывается. Мы легко выиграли первый сет, а потом "Факел" начал играть свободно, без давления, мы где-то упустили их, уснули немножко, в итоге заканчивали две партии на ровном счете. Главное, что мы сумели собраться и выиграть игру, это была наша цель. Это была, наверное, ключевая игра в нашей группе, поскольку против "Зенита" будет сложно бороться и нам, и "Факелу". На данном этапе цель достигнута, сейчас немножко отдохнем, осмотримся – и будем двигаться дальше.

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