Пламен Константинов: "Основная задача "финала шести" выполнена - "Динамо" в финале. Судейство отличное!"

Главный тренер "Локомотива" Пламен Константинов после полуфинала чемпионата России против московского "Динамо" (0:3) намекнул, что недоволен судейством этого поединка. По его словам, основная задача "финала шести" состояла в том, чтобы вывести столичный клуб в решающий матч.

- Все нормально. Основная задача "финала шести" выполнена - московское "Динамо" вышло в финал, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Константинова. - Так что думаю, все в порядке. Судейство отличное! У меня никаких замечаний к судейству нет, арбитры были на самом высоком уровне. Поздравляю "Динамо"!