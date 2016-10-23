Пламен Константинов: "Локомотив" стал нервничать, потому что хотел выиграть со счетом 3:0"

Главный тренер новосибирского "Локомотива" Пламен Константинов отметил, что выездной матч суперлиги с "Уралом" (3:2) получился неоднозначным. Он подчеркнул, что уфимцы проявили себя очень хорошо.

– Сегодня мы показали два лица: одно – в первых двух сетах. Ребятам хотелось выиграть 3:0, и с этой мыслью мы начали четвертую партию, – цитирует официальный сайт "Урала" Константинова. – Это повлияло на нашу концентрацию, начали нервничать, пошли разговоры между игроками, не связанные с игровыми ситуациями. Самое главное, что сумели вернуться к пятой партии и показать нашу игру. "Урал" можно поздравить с такой игрой, они вернулись после двух тяжелых партий, оказали на нас давление, особенно подачей. Было гораздо сложнее их остановить.

– Почему Алексей Самойленко не вышел в стартовом составе?

– Это было мое тактическое решение. По правде говоря, оно не дало тот результат, которого я ждал. Но все равно, там есть молодость и другие аспекты, не только спортивные.

– Можно сказать, что выход Евгения Рыбакова изменил ход встречи?

– Да, он хорошо вышел. И на подаче, и в атаке. Но я не люблю отмечать отдельных игроков. Выигрывает и проигрывает команда. Не всегда бывает так, что человек, набравший больше всех очков – самый главный игрок. Очень часто игроки, выполняющие черновую работу, приносят пользы больше остальных.