Питерский "Зенит" обыграл "Урал", "Динамо" - "Газпром-Югру"

"Зенит" из Санкт-Петербурга победил "Урал" в матче регулярного чемпионата мужской суперлиги. В другом матче московское "Динамо" взяло верх над "Югрой".

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

20-й тур

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "НОВА" (Новокуйбышевск) - 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 2:3 (30:28, 22:25, 15:25, 25:15, 13:15)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Уфа) - 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:20)

"Динамо" (Москва) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0 (25:23, 25:14, 25:21)