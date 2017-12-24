Петербургский "Зенит" победил "Локомотив" в чемпионате России, "Енисей" потерпел восьмое поражение подряд

Санкт-Петербургский "Зенит" в гостях победил "Локомотив" со счетом 3-2 в матче 15-го тура чемпионата России среди мужских команд. "Зенит" прервал пятиматчевую победную серию новосибирцев.

В другой встрече "Енисей" проиграл "Кузбассу" – 0-3. Это поражение стало для красноярской команды восьмым подяд.

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15-й тур

Мужчины

"Локомотив" (Новосибирск) – "Зенит СПб" (Санкт-Петербург) – 2:3 (23:25, 26:24, 25:17, 25:27, 12:15)

"Кузбасс" (Кемерово) – "Енисей" (Красноярск) – 3-0 (25:19, 25:18, 25:19)