Пантелеймоненко встретился с вице-губернатором Краснодарского края

Доигровщик краснодарского "Динамо" Максим Пантелеймоненко сообщил о том, что вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко встретился с ним по поводу ситуации, возникшей между игроком и руководством клуба.

Двукратный чемпион России перешел в "Динамо" перед началом сезона-2014/15, заключив трехлетний контракт. За два с половиной сезона в клубе полноценно отыграл лишь один сезон. Пантелеймоненко ранее сообщил, что руководство клуба полтора сезона не допускает его к тренировкам основной команды и играм из-за того, что он отказался уменьшить свой действующий контракт.

- Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, как и ожидалось, в кратчайшие сроки принял меня, я попал к нему на встречу, - цитирует "Р-Спорт" Пантелеймоненко. - Он выслушал мою ситуацию в клубе. Андрей Анатольевич ничего не обещал. Он сказал, что выйдет на связь с генеральным директором "Динамо". Буду ждать сообщений от помощника вице-губернатора. Задолженность передо мной по-прежнему не погашена, хотя я нахожусь на работе в "Динамо". Другим сотрудникам команды выплаты были.