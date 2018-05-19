Пантелеймоненко и Юдин покинули "Зенит"

Доигровщики Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин покинули "Зенит" и продолжат карьеру в других клубах, информирует официальный сайт казанцев. Как отмечается, они помогли провести лучший сезон в истории, в котором команда выиграла сразу пять титулов.



Для Пантелеймоненко минувший сезон в общей сложности стал третьим в составе казанской команды. Он вернулся в клуб после шестилетнего перерыва и довел количество матчей за "Зенит" до 140. Юдин в минувшем сезоне сыграл 16 матчей.



"Мы благодарим Максима и Игоря за работу и вклад в победы команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо", - отмечается в сообщении.