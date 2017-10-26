Олег Молибога: "У казанского "Зенита" самый толстый кошелек"

Бывший тренер сборной России Олег Молибога рассказал, в чем причина успеха казанского "Зенита". Клуб обыграл в Красноярске "Енисей" (3:1) и довел серию побед в чемпионатах суперлиги до 60 матчей. Казанцы не проигрывают в чемпионате России с ноября 2015 года.

- Как говорят, у кого больше кошелек, тот имеет хороший состав и скамейку запасных. А у казанского "Зенита" самый толстый кошелек, - цитирует "Р-Спорт" Молибога. - Посмотрите, люди, которые раньше сидели в Казани на скамейке, сейчас делают результат в других командах. Еще бы отметил работу тренерского штаба во главе с Владимиром Алекно. Это очень важно. Можно иметь большие деньги, но результата не будет, если нет тренера.

Хорошо играют ведущие волейболисты "Зенита". Максим Михайлов есть Максим Михайлов. Нет ничего удивительного, что он лидер команды. Максим – фанат волейбола. Говорят, Алекно его из зала выгоняет после тренировок.