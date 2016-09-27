20:43 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Олег Антонов: "Бороться с "Зенитом" можно"

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Главный тренер "Динамо" Олег Антонов после поражения от "Зенита" (0:3) в матче за Суперкубок России подчеркнул, что команда не смогла справиться с подачей соперника. По словам Антонова, бороться с "Зенитом" можно, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Проиграли на приеме, не справились с подачей "Зенита", – подчеркнул Антонов. – Что тут еще сказать? Гранкин мало играл из-за проблем со здоровьем. Но это рабочий момент. Пока еще присутствует определенный дискомфорт из-за того, что три наших основных игрока выступали на Олимпиаде. Тяжело так сразу перестроиться. Но уже скоро мы подойдем к одному знаменателю в плане физической формы.

– С таким "Зенитом" играть вообще можно?

– А почему нет? Сегодня они играли очень прилично, но бороться с ними можно. И даже без легионеров.

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