13:03 | Волейбол — Россия

Новый тренер женской сборной России будет назван 18 января


Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором будет названо имя нового главного тренера женской сборной России, состоится 18 января.

- Президиум федерации состоится 18 января. На нем будет названо имя нового главного тренера женской сборной. Этот вопрос в повестке, - цитирует ТАСС генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.

Главный тренер сборной Константин Ушаков и старший тренер Владимир Кузюткин были отправлены в отставку 24 ноября. Ранее экспертный совет решил рекомендовать на президиум ВФВ главного тренера "Заречья-Одинцово" Вадима Панкова и возглавляющего казанское "Динамо" Ришата Гилязутдинова.

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http://tass.ru/sport/4863965

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