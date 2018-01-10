Новый тренер женской сборной России будет назван 18 января

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором будет названо имя нового главного тренера женской сборной России, состоится 18 января.

- Президиум федерации состоится 18 января. На нем будет названо имя нового главного тренера женской сборной. Этот вопрос в повестке, - цитирует ТАСС генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.

Главный тренер сборной Константин Ушаков и старший тренер Владимир Кузюткин были отправлены в отставку 24 ноября. Ранее экспертный совет решил рекомендовать на президиум ВФВ главного тренера "Заречья-Одинцово" Вадима Панкова и возглавляющего казанское "Динамо" Ришата Гилязутдинова.