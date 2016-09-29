09:09 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Номер Гамовой будет выведен из обращения

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11-й номер, под которым за казанское "Динамо" выступала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, будет выведен из обращения, информирует официальный сайт клуба. Символическая майка с этим номером будет поднята под своды арены казанского центра волейбола "Санкт-Петербург" после прощального матча легендарной волейболистки.

Напомним, в прощальном матче Гамовой, который пройдет 1 октября, встретятся московское и казанское "Динамо". Также в рамках мероприятия состоится викторина с призами от Екатерины Гамовой, автограф-сессия, перформансы и видеоинсталляции.

Дополнительная информация

http://www.dinamo-kazan.com/news/?id=1869

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