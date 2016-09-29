Номер Гамовой будет выведен из обращения

11-й номер, под которым за казанское "Динамо" выступала двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова, будет выведен из обращения, информирует официальный сайт клуба. Символическая майка с этим номером будет поднята под своды арены казанского центра волейбола "Санкт-Петербург" после прощального матча легендарной волейболистки.



Напомним, в прощальном матче Гамовой, который пройдет 1 октября, встретятся московское и казанское "Динамо". Также в рамках мероприятия состоится викторина с призами от Екатерины Гамовой, автограф-сессия, перформансы и видеоинсталляции.