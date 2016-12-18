Николай Павлов: "Зенит" можно обыгрывать, но мы с такой задачей не справились"

Диагональный новосибирского "Локомотива" Николай Павлов после поражения от "Зенита" в финале Кубка России (1:3) отметил, что его команда до последнего верила в победу над соперником. Волейболист признал, что казанцы являются безусловным фаворитом в каждом матче. Отметим, что казанцы выиграли Кубок в шестой раз.

– "Зенит" на любой матч в Европе выходит безусловным фаворитом, – цитирует сайт "Зенита" Павлова. – Многие соперники казанцев просто не верят, что их можно обыграть. Это не про нас. Мы надеялись на лучшее. Хотели навязать борьбу, а там – как получится. Если на хорошем и отличном приеме мы справлялись с атакой соперника, то средний по качеству прием Леон и Андерсон почти всегда превращали в очки для своей команды.

Такой парадокс, но эти люди – мастера высочайшего уровня. Отсюда и результат. Вообще, "Зенит" можно обыгрывать. Бразильцы из "Крузейро" это в этом году сделали, а мы с такой задачей не справились. Хотели и пытались. Но команда у Казани, конечно, очень мощная. Тяжело с ней.