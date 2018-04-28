Николай Карполь: "Могу повысить голос, но оскорбить спортсменку - никогда"

Легендарный тренер "Уралочки" Николай Карполь в интервью ТАСС отметил, что он никогда не позволял себе оскорблять подопечных. По его словам, эмоции он использовал для психологического воздействия на команду.

​– Вы известны далеким от волейбола людям своим эмоциональным поведением. Когда вы стали понимать, что это работает?

– Это психологическое воздействие на команду. Когда твое поведение и уровень возбуждения такие же, как у игроков, вы становитесь доступными друг для друга. Но я абсолютно убежден, что всегда необходимо управлять собой. Считаю "Божественную комедию" одним из выдающихся произведений и всегда привожу в пример слова Данте: "При всей огромной любви к Беатриче он никогда не давал возможности эмоциям взять верх над разумом". В какой-то момент эмоции могут быть актерской игрой, но это необходимость.

– Бывали ли случаи, когда вам не удавалось справиться с эмоциями?

– Нет. Все это было наиграно. Если даже казалось за гранью, то это было воздействие на игроков и окружающих. Там ведь есть и судьи, которые тоже реагируют на эмоции.

– Очень важный момент. Насколько нам известно от ваших спортсменок, вы ни разу не позволяли себе их оскорблять.

– Повысить голос – да, оскорбить – совершенно нет. Думаю, что это воспитание.