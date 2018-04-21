Наталия Гончарова: "Золото чемпионата России никогда не войдет в привычку"

Диагональная московского "Динамо" Наталия Гончарова отметила, что ее команда могла победить сегодня казанских одноклубниц в трех партиях. Третья встреча финала завершилась со счетом 3:2, столичный клуб выиграл чемпионат России третий раз подряд.

- Золото чемпионата России никогда не войдет в привычку, - цитирует "Р-Спорт" Гончарову. - Побеждать всегда приятно, мы радуемся каждой победе! Каждая победа индивидуальная, особенная. Сегодняшняя победа была очень крутой, пять партий. Самое лучшее, что может быть в финальном матче чемпионата России. Вообще, сегодня мы могли уложиться и в три партии, но как получилось. Все забудут про эти пять партий. Главное, что мы чемпионы!

Большой вклад в нашу победу внес наш тренер по ОФП Дамир Колец. Он очень крутой специалист, он здорово подготовил нас. Команда Казани в четвертой партии уже не могла стоять на ногах, а мы все колотили и колотили. Это его заслуга.