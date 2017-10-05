Наталия Гончарова: "Замена тренера сборной России перед чемпионатом Европы выглядела странно"

Диагональная сборной России Наталия Гончарова отметила, что замена главного тренера национальной команды перед стартом чемпионата Европы выглядела странно, но игроки приняли это как должное.

На чемпионате Европы, который прошел в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября, россиянки дошли до четвертьфинала, уступив команде Турции со счетом 0:3 по партиям.

- Замена тренера - это полностью решение федерации: сначала федерация решила поставить Кузюткина, потом резко поменяла на Ушакова, - цитирует ТАССГончарову. - Мы оставались на месте, нашего мнения никто не спрашивал, нравится нам это или не нравится. Не могу сказать, что это как-то на нас повлияло, тренировочный процесс не изменился, эти два человека находились всегда рядом с командой, все время у нас было общение, но как-то странновато, что сначала у тебя один главный тренер, а потом второй становится первым. Мы думали - раз такое решение, значит, будем его принимать как должное.

Думаю, мы не были готовы к плей-офф, но у нас было достаточно времени подготовиться к чемпионату Европы и показать хорошую игру, - продолжила она. - До этого мы съездили в Японию на Кубок чемпионов, где сами не понимали, кто в составе, кто вне его, и в итоге ничего не наигрывали, то же самое происходило на тренировках. Может быть, сборная Турции играла эмоционально, с запалом, но мы не могли ни с чем справиться, у нас ничего не получалось, все валилось.

То, что мы не делали на тренировках, не получалось, у нас все развалилось. На том же приеме мы всегда играли в два человека, и куда все делось, мы не понимаем. Мы горим желанием играть в красивый волейбол, но нам даже не дали такой возможности.



