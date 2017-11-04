Наталия Гончарова: "Невыход в "Финал четырех" Кубка России – это огромная неудача для "Динамо"

Диагональная московского "Динамо" Наталия Гончарова выразила сожаление по поводу того, что ее команда не попала в "Финал четырех" Кубка России. Москвички одержали победы над "Самрау-УГНТУ" из Уфы (3-0) и "Ленинградкой" из Санкт-Петербурга (3-0) и уступили "Протону" из Саратовской области (2-3), который пробился в финальную часть турнира.

– Невыход в "Финал четырех" Кубка России – это огромная неудача для "Динамо", – цитирует "Р-Спорт" Гончарову. – За те годы, что я в "Динамо", наверное, мы впервые не попали в финальную часть Кубка. Нам стоит задуматься, почему так произошло, и разобрать то, что не получилось.

В первую очередь наша игра не позволила нам выйти в "Финал четырех" Кубка России. Мы сыграли против "Протона" ниже своего уровня и не показали то, на что способны. Игроки у нас собраны очень хорошие, просто не получилась командная игра. "Протон", конечно, играл хорошо. Но из-за собственных ошибок мы позволили им сыграть хорошо.