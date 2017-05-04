Мужской и женский краснодарские клубы "Динамо" подали заявки на участие в чемпионате России

Мужской и женский клубы "Динамо" из Краснодара подали заявки на участие в чемпионате России в сезоне-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор краснодарцев Борис Симоненко. Напомним, что по ходу всего сезона обе команды испытывали серьезные проблемы с финансированием. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу чемпионата в знак протеста против задолженностей по зарплате, после чего им были выплачены деньги.

– Мужская и женская команды заявились на сезон-2017/18, – цитирует ТАСС Симоненко. – С финансированием, по прогнозам, все должно быть в порядке на следующий сезон. Но все равно будем встречаться с учредителями и руководителями края, которые будут ставить нам задачи.