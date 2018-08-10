Мусэрский - про уход из "Белогорья": "13 номер. 13 лет в клубе. Символично, не правда ли?"

Блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский сообщил о том, что покидает клуб "Белогорье". Олимпийский чемпион поблагодарил команду за бесценный опыт. Напомним, Мусэрский продолжит карьеру в японском "Сантори Санбердз".

– 13 номер. 13 лет в "Белогорье". Символично, не правда ли? Именно на этом отрезке времени наши пути с клубом расходятся, – написал Мусэрский в Инстаграме. – С гордостью могу сказать, что моя совесть перед клубом и болельщиками абсолютно чиста. Я старался показывать свой максимум на каждой тренировке и каждом матче, вне зависимости от физического состояния и событий, происходящих в моей жизни, всегда играя до последнего свистка. Я отдал очень много сил и энергии, защищая честь и традиции клуба. Порой играл и травмированным, и больным с температурой, понимая важность матчей и ответственность перед болельщиками, и спонсорами. Я горжусь проделанной работой, своей игрой и той личностью, которой я стал на протяжении последних 13 лет моей жизни!

Спасибо за профессиональный рост. Спасибо за личностное развитие. Спасибо за жизненные уроки. Порой было очень тяжело и больно, порой было легко и весело, но… Я оставляю в своей памяти только лучшие моменты, которые постараюсь пронести через все оставшиеся мне годы. Все плохое конвертирую в бесценный опыт, который будет сопутствовать мне в моем пути под названием "Жизнь".