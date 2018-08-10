Мусэрский перешел из "Белогорья" в "Сантори Санбердз"

Олимпийский чемпион, блокирующий Дмитрий Мусэрский перешел из "Белогорья" в японский клуб "Сантори Санбердз".

- Мы завершили сотрудничество с Мусэрским. Насколько я знаю, он продолжит карьеру в Японии, в клубе "Сантори Санбердз, - цитирует ТАСС главного тренера команды из Белгорода Геннадия Шипулина.

Мусэрский выступал в "Белогорье" на протяжении последних 13 лет. За это время он становился победителем чемпионата России, Лиги чемпионов, Кубка Европейской конфедерации волейбола и клубного чемпионата мира.

В составе сборной России спортсмен стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а также выиграл Кубок мира, чемпионат Европы и Мировую лигу (дважды).