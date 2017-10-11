Московское и казанское "Динамо" победили на старте женской суперлиги, краснодарское - проиграло

Состоялись первые матчи сезона в женской суперлиге. Московское и казанское "Динамо" выиграли стартовые поединки в трех сетах, а их краснодарские одноклубники свой матч проиграли.

Чемпионат России

Женщины

Суперлига

1-й тур

"Динамо" (Москва) - "Метар" (Челябинск) - 3:0 (25:15, 25:12, 25:22)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:15, 25:15, 25:16)

"Енисей" (Красноярск) - "Протон" (Саратовская область) - 3:0 (25:19, 25:13, 26:24)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:23, 25:14, 25:21)

"Динамо" (Краснодар) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 2:3 (23:25, 25:21, 20:25, 25:15, 7:15)