Московское "Динамо" завоевало первый в истории Суперкубок России

Московское "Динамо" переиграло "Динамо-Казань" со счетом 3:1 и стало первым в истории обладателем Суперкубка России. Встреча прошла в рамках 2-го тура Суперлиги.

Отметим, что москвички являются чемпионом России сезона-2016/17, волейболистки из Казани - действующие обладатели Кубка страны.

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2-й тур

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" - 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:23)

16 октября.