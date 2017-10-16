Московское "Динамо" завоевало первый в истории Суперкубок России

Московское "Динамо" переиграло "Динамо-Казань" со счетом 3:1 и стало первым в истории обладателем Суперкубка России. Встреча прошла в рамках 2-го тура Суперлиги.
Отметим, что москвички являются чемпионом России сезона-2016/17, волейболистки из Казани - действующие обладатели Кубка страны.
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2-й тур
"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" - 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:23)
16 октября.
kasorl
Поздравляю москвичек с первым титулом...Терзич усадил Колобка на банку-чего и следовало ожидать.А что это за новая фишка-писать своё погоняло на спине,как у крысёнка Кабешовой-Каби?
22:08