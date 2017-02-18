Московское "Динамо" завершило регулярный чемпионат победой над "Метаром"

"Сахалин" переиграл "Заречье-Одинцово" в матче 18-го тура чемпионата России. Казанское "Динамо" обыграло "Протон", "Уралочка" выиграла у "Ленинградке", а московское "Динамо" одолело "Метар".

Чемпионат России

18-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3:2 (25:14, 25:20, 21:25, 23:25, 15:13)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Протон" (Саратовская область) - 3:0 (25:16, 25:18, 25:13)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 14:25, 17:15)

"Динамо" (Москва) - "Метар" (Челябинск) - 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)