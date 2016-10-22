Московское "Динамо" в гостях победило краснодарское

Московское "Динамо" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России победило одноклубников из Краснодара - 3:2. Также побед добились НОВА, "Югра-Самотлор" и "Факел".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

5-й тур

"Динамо" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (26:24, 21:25, 25:21, 30:32, 11:15)

НОВА (Новокуйбышевск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

"Нефтяник" (Оренбург) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 1:3 (25:19, 18:25, 23:25, 18:25)

Енисей (Красноярск) - Факел (Новый Уренгой) - 2:3 (25:18, 23:25, 37:35, 23:25, 10:15)